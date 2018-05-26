День, когда на Марсе нашли воду

26 мая 1995 года Билл Гейтс опубликовал для сотрудников Microsoft меморандум «Приливная волна Интернета». В этом тексте он признался, что недооценивал потенциал Всемирной сети и объявил о полном изменении стратегии. До выпуска Windows 95 оставалось несколько месяцев, а в прессе уже критиковали Microsoft за недостаточное внимание к Интернет-возможностям. Тогда интернет представлялся всем неким сообществом учёных и мало кто понимал перспективы.



Билл Гейтс и Windows 95

После меморандума Гейтса в Microsoft оперативно выпускают браузер Internet Explorer и тут же встраивают в Windows 95. Кроме того, летом 1995 года, вместе с Windows 95 компания выпустила MSN — информационный портал, а в будущем крупный интернет-провайдер и поисковый сервис. После этого во всех отделах компании проводились исследования и все искали способы максимально увеличить присутствие корпорации в Сети. Нельзя недооценивать интуицию Билла Гейтса, благодаря которой компания Microsoft осталась на плаву, а её продукты и сервисы конкурировали с Netscape, AOL, Yahoo! и Google.



Меморандум «Приливная волна Интернета»



26 мая 2002 года на Марсе были обнаружены огромные залежи водяного льда. Открытие совершили российские учёные, разработчики научного прибора HEND, работающего на борту исследовательской станция Odyssey, которая фотографировала поверхность планеты в инфракрасном спектре. Поиск воды или льда на Марсе был одной из основных задач приборного комплекса GRS, который состоит из гамма-спектрометра и двух нейтронных детекторов. На четвёртой планете от Солнца были найдены огромные залежи льда, особенно в южной полярной части. Запасённой там воды, по предварительным оценкам NASA, должно хватить, чтобы дважды заполнить озеро Мичиган – это примерно 5 тысяч кубометров. Открытие большого количества водного льда на Марсе – очень важный результат как для космических исследований, так и для науки в целом. Кроме того, данная находка подтверждает гипотезу о том, что в истории планеты был период, когда климат был тёплым и влажным, а это значит, что там могла возникнуть и развиться жизнь, причём искать её стоит именно там, где залегает лёд.



Карта залежей льда на Марсе



26 мая 2011 года Google запустил мобильную электронную платёжную систему. Google Wallet рассчитана для работы на смартфонах с ОС Android и с наличием модуля беспроводной передачи данных NFC. Система позволяет оплачивать покупки в магазинах с помощью телефона, на котором установлено специальное приложение, его представили немного позже, в сентябре того же года. На момент запуска функция была доступна только на смартфоне Nexus S 4G, причём только с контрактным подключением в США. Сегодня же Google Wallet работает практически на всех смартфонах с Android и NFC. Компания Apple запустила в конце 2014 года аналогичную систему Apple Pay, с помощью которой пользователи iPhone 6/6+ тоже могут оплачивать покупки со смартфона, но пока сервис доступен только в США.



Google Wallet

