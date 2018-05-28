2ГИС запустил поиск по квартирам и подъездам

Разработчики справочно-картографического сервиса 2ГИС запустили новую функцию — поиск по квартирам и подъездам. Таким образом, 2ГИС поможет находить не только входы в организации, но и в подъезды жилых домов.





Как утверждают разработчики, все данные собирали пешие специалисты 2ГИС, так что обновление позволяет найти точный маршрут до подъезда. Одна из самых удобных особенностей обновления — у большинства подъездов указаны диапазоны квартир. Это значит, что нужный вход в жилое здание теперь можно найти в 2ГИС, зная только номер дома и номер квартиры.

С 28 мая подъезды появились в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге. А с 1 июня возможность заработает во всех проектах 2ГИС в России, Украине, Казахстане и Киргизии.

Приложение 2ГИС для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.