2ГИС запустил поиск по квартирам и подъездам

Разработчики справочно-картографического сервиса 2ГИС запустили новую функцию — поиск по квартирам и подъездам. Таким образом, 2ГИС поможет находить не только входы в организации, но и в подъезды жилых домов.


Как утверждают разработчики, все данные собирали пешие специалисты 2ГИС, так что обновление позволяет найти точный маршрут до подъезда. Одна из самых удобных особенностей обновления — у большинства подъездов указаны диапазоны квартир. Это значит, что нужный вход в жилое здание теперь можно найти в 2ГИС, зная только номер дома и номер квартиры.

С 28 мая подъезды появились в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге. А с 1 июня возможность заработает во всех проектах 2ГИС в России, Украине, Казахстане и Киргизии.

Приложение 2ГИС для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в  App Store и Google Play.

Источник
2ГИС
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