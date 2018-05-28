День, когда в смартфонах появились Full HD-экраны

28 мая 2008 года был выпущен первый в мире блок питания, поддерживающий сертификат 80 PLUS silver. Отличилась компания Cooler Master, презентовав модель UCP мощностью 900 Вт. Стандарт 80 PLUS Silver гарантирует, что КПД устройства при напряжении 230 В не будет «просаживаться» ниже 85% при 20-процентной нагрузке, ниже 89% при 50-процентной нагрузке и ниже 85% при 100-процентной нагрузке. В свою очередь, это говорит об очень высоком качестве сборки блока питания.

Данный тип устройств среди всех комплектующих, входящих в состав персонального компьютера, можно смело назвать самым консервативным. Практически не меняются форм-факторы. Дельта мощностей из-за одинакового энергопотребления остального железа тоже одинакова. На сегодняшний день честных 900 Вт достаточно, чтобы запитать систему, состоящую из двух-трех топовых видеокарт. Стандартизированы все разъемы. Развитие сертификата 80 PLUS — вот, пожалуй, единственная эволюционная составляющая современных блоков питания. Так, на рынке предостаточно моделей, поддерживающих более эффективный стандарт 80 PLUS Gold, характеризующийся еще более серьезными требованиями к КПД. Лидеры же индустрии представили модели, сертифицированные согласно пакетам 80 PLUS Platinum и 80 PLUS Titanium. Что касается последнего стандарта, то его ярким представителем является блок питания Corsair AX1500i мощностью 1500 Вт. При напряжении 230 В его КПД не «проседает» ниже 90% при 10-процентной нагрузке, ниже 94% при 20-процентной нагрузке, ниже 96% при 50-процетной нагрузке и ниже 91% при 100-процетноей нагрузке. То есть потери электроэнергии минимальны! Правда, стоит такой блок приблизительно 30 000 рублей.

Cooler Master UCP 900 Вт
Cooler Master UCP 900 Вт

28 мая 2012 года компания LG объявила о выпуске первого 5-дюмового дисплея с разрешением Full HD (1920x1080). На тот момент корейская компания побила рекорд по плотности пикселей на дюйм — 440 ppi. Например, 4,5-дюймовый экран с разрешением 1280х720 точек имеет всего 329 ppi. На сегодняшний день смартфон с Full HD дисплеем является стандартом де-факто. И не редко можно увидеть мобильное устройство, поддерживающее разрешение 4K.

Занятно наблюдать, как индустрия мобильных гаджетов с неимоверной легкостью покоряет одно разрешение за другим. В свое время компьютерным мониторам пришлось преодолеть гораздо более долгий путь.

Первый Full HD дисплей от LG
Первый Full HD дисплей от LG

28 мая 2014 года в продажу поступила видеокарта NVIDIA GeForce GTX TITAN Z. Это самый быстрый игровой графический адаптер калифорнийской компании на сегодняшний день. За ним идет GeForce GTX TITAN X.

В основе GeForce GTX TITAN Z лежит сразу два графических процессора GK110, применяемых в видеокарте GeForce GTX TITAN BLACK. Общее число CUDA-ядер составляет 5760 единиц. Для каждого GPU выделено по 6 Гбайт видеопамяти. Правда, базовая тактовая частота серьезно занижена — до 705 МГц, которая может автоматически увеличиваться до 876 МГц. Связано это с тем, что системе охлаждения тяжело справляться с двумя столь горячими графическими процессорами. Максимальное потребление энергии устройства составляет нешуточные 375 Вт.

Однако, как показала практика, Radeon R9 295X2 — двухчиповый аналог AMD — оказался быстрее.

NVIDIA GeForce GTX TITAN Z
NVIDIA GeForce GTX TITAN Z

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