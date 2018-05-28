Роскомнадзор угрожает Apple из-за Telegram

Роскомнадзор направил компании Apple письмо с требованием удалить из российского App Store мессенджера Telegram, чтобы прекратить его распространение на территории России. Также ведомство требует прекратить рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.







В письме, в частности, заявлено, что если Apple в «кратчайшие сроки» не проинформирует Роскомнадзор о своих дальнейших действиях, направленных на решение данных проблемных вопросов, то со стороны ведомства возможны «действия по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple».

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов.

Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.

Постепенно Роскомнадзор начал исключать определённые подсети с блокировки, в том числе Google и Amazon. По данным сайта usher2.club, который отслеживает количество актуальных IP-адресов из выгрузки Роскомнадзора, на момент написания новости количество заблокированных IP-адресов снизилось примерно до 10,9 млн.