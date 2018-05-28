Ростелеком предложил ввести доплату за доступ к YouTube и Facebook

Глава Ростелекома Михаил Осеевский предложил помочь операторам связи изыскать деньги на внедрения требований «закона Яровой», отменив принцип сетевой нейтральности. Такое заявление было сделано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).





Таким образом, провайдеры и операторы смогут компенсировать часть расходов за счёт интернет-компаний. Осеевский отметил, что крупные зарубежные компании, такие как Google, YouTube и Facebook получают значительные доходы, но не вкладываются в развитие инфраструктуры в России, в отличие от российских телекоммуникационных компаний. Он предлагает разрешить операторам регулировать трафик в зависимости от его приоритетности и в соответствии с интересами государства и общества, передавая быстрее трафик тех компаний, которые за это заплатили. Он также пояснил: «Еще в большей степени эта проблема актуальна при выполнении требований «закона Яровой», потому что значительный объем трафика, который мы должны будем хранить, приходится на видео, которое будут качать пользователи».

Напомним, принцип сетевой нейтральности подразумевает, что телекоммуникационные операторы при предоставлении своих услуг не отдают предпочтения одним видам контента, приложений или сайтов перед другими. Операторам было запрещено «ускорять или замедлять трафик с определенных веб-сайтов и приложений», а также блокировать сайты и замедлять доступ к определенному контенту.

Операторам отсутствие сетевой нейтральности, естественно, выгодно, и они трудолюбиво пробивают послабления законодательства в данной области в разных странах. Операторам, традиционно, противостоят IT-гиганты. В США против операторов выступают члены американской интернет-ассоциации, включая Microsoft, Twitter, Amazon, Netflix.

Порядок «открытого интернета» в США был введен в 2015 году и отменён голосованием FCC в декабре 2017 года. В Евросоюзе сетевая нейтральность также с 2015 года закреплена на уровне законодательства. В России сейчас ведется работа, над тем, чтобы дать операторам право выбирать, какой трафик передавать в приоритетном порядке. Оно может быть закреплено в Инфокоммуникационном кодексе, который готовится на смену текущему законодательству в области связи и IT.