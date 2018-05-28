В России заработали платежи по селфи

Компания VisionLabs и российская бесконтактная платежная система SWiP запустили в России новый сервис бесконтактной оплаты. Он получил название SelfieToPay и позволяет совершать покупки «с помощью селфи», даже не доставая смартфон или банковскую карту.


VisionLabs специализируется на системах компьютерного зрения и машинного обучения. Она выступила партнёром SWiP по биометрии в реализации сервиса.

Для того, чтобы начать пользоваться SelfieToPay, понадобится установить приложение SWiP на смартфон, привязать банковскую карту и сделать селфи, чтобы просканировать лицо и выявить биометрические данные для подтверждения будущих платежей.

Как обещают разработчики, SelfieToPay распознает только лицо пользователя и только в точках продаж партнеров, прошедших «строгий» аудит. Камера, установленная в точке продаж, идентифицирует пользователя, при этом все расчетные операции происходят в платежной системе SWiP.

Платформа для распознавания лиц VisionLabs LUNA оснащена технологией Liveness, которая проверяет, настоящий ли человек перед камерой или же неживое изображение. Благодаря этой технологии мошенники не могут использовать фотографии или видеозаписи для оплаты покупок. Диапазон камеры настраивается таким образом, чтобы в нее попадало лицо только платящего пользователя.

На данный момент биометрическая оплата покупок с распознаванием лица доступна в нескольких сетях общественного питания и кафе, где тестировали технологию. Планируется, что с июня сервис станет доступен в 250 точках оплаты в рознице в Москве и Санкт-Питербурге. Также планируется запустить проекты с несколькими крупными федеральными сетями.

Приложение SWiP для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
SWiP
Теги
смартфон ANDROID Россия IOS деньги платёжная система VisionLabs

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