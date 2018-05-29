Следственный комитет предложил упразднить анонимность в интернете

Следственный комитет России предложил «упразднить анонимность» в российском сегменте интернета для борьбы с ростом самоубийств и попыток суицида среди несовершеннолетних. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на доклад Сергея Коротких, сотрудника Главного управления криминалистики СК.





В ходе круглого стола «Право ребенка на безопасность» Коротких рассказал о печальной статистике — в России растет количество зарегистрированных следственными органами числа самоубийств и попыток суицида среди несовершеннолетних.

Коротких отметил рост количества самоубийств, совершённых с под влиянием средств массовой информации — с 22 случаев в 2014 году до 105 в 2017 году. Целенаправленные провокации через интернет были подтверждены в двух случаях в 2015 году и 173 в первом полугодии 2017 года. Также существенно выросла популярность так называемых «групп смерти». Членство в этих группах подтвердилось у двух случаях в 2015 году, в 20 в 2016 году и 287 раз за первое полугодие 2017 года.

Также повысилось количество сообщений о нападениях в школах. Просмотры таких сообщений превысили 75 миллионов. Практически все нападавшие были зарегистрированы во ВКонтакте, состояли в группах «колумбайн», увлекались тематикой массовых убийств, оружием и биографиями серийных убийц.

В связи с этим Коротких предложил ввести жесткие ограничения на освещение подростковых суицидов и нападений в школах в СМИ. Он предложил: «Упразднить анонимность в российском сегменте интернета и упорядочить процедуру регистрации в социальных сетях, ввести обязательность использования достоверных данных, позволяющих идентифицировать личность пользователя с момента активации его учетной записи» и «рассмотреть вопрос о возможности регистрации в сети интернет исключительно через портал государственных услуг».