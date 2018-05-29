Следственный комитет предложил упразднить анонимность в интернете

Следственный комитет России предложил «упразднить анонимность» в российском сегменте интернета для борьбы с ростом самоубийств и попыток суицида среди несовершеннолетних. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на доклад Сергея Коротких, сотрудника Главного управления криминалистики СК.


В ходе круглого стола «Право ребенка на безопасность» Коротких рассказал о печальной статистике — в России растет количество зарегистрированных следственными органами числа самоубийств и попыток суицида среди несовершеннолетних.

Коротких отметил рост количества самоубийств, совершённых с под влиянием средств массовой информации — с 22 случаев в 2014 году до 105 в 2017 году. Целенаправленные провокации через интернет были подтверждены в двух случаях в 2015 году и 173 в первом полугодии 2017 года. Также существенно выросла популярность так называемых «групп смерти». Членство в этих группах подтвердилось у двух случаях в 2015 году, в 20 в 2016 году и 287 раз за первое полугодие 2017 года.

Также повысилось количество сообщений о нападениях в школах. Просмотры таких сообщений превысили 75 миллионов. Практически все нападавшие были зарегистрированы во ВКонтакте, состояли в группах «колумбайн», увлекались тематикой массовых убийств, оружием и биографиями серийных убийц.

В связи с этим Коротких предложил ввести жесткие ограничения на освещение подростковых суицидов и нападений в школах в СМИ. Он предложил: «Упразднить анонимность в российском сегменте интернета и упорядочить процедуру регистрации в социальных сетях, ввести обязательность использования достоверных данных, позволяющих идентифицировать личность пользователя с момента активации его учетной записи» и «рассмотреть вопрос о возможности регистрации в сети интернет исключительно через портал государственных услуг».

Источник
РБК
Теги
Россия безопасность интернет дети за нами следят Следственный комитет

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
В каршеринге Яндекс появятся Porsche
Сбербанк блокирует Мобильный банк за перевод 666 рублей
Новая опция «Билайн» позволяет «заслужить» дополнительный трафик спортивными достижениями

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 106
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 87
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 61
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 55
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 47