Яндекс открыл обучение Алисы сторонним разработчикам

Компания Яндекс объявила об открытии доступа к платформе Яндекс.Диалоги. Она позволяет сторонним разработчикам взаимодействовать с голосовым помощником Алиса, подсоединив её к своим приложениям и сервисам и научив её новым навыкам.





С марта Яндекс.Диалоги работали в бета-режиме. На данный момент в каталоге доступно более 4000 навыков. Например, можно заказать пиццу в «Папа Джонсе», продукты в «Утконосе» и цветы в Flowwow, узнать баланс мобильного счёта в «Мегафоне», сделать зарядку с Reebok, выбрать билеты в S7, найти работу с HeadHunter, поучить английский в SkyEng, посмотреть меню «Макдоналдса» и задать вопрос боту «Сбербанка».

Всё, что добавляют в Алису сторонние разработчики, собрано в каталоге навыков и разбито по категориям: «Бизнес и финансы», «Еда и напитки», «Игры и развлечения» и так далее. Первыми Алиса показывает самые популярные навыки, а если среди них не найдётся нужного, человек может воспользоваться поиском. Чтобы открыть каталог, нужно нажать на кубик в чате с Алисой.

Каждый навык активируется по команде, которую придумал его автор. Как только Алиса слышит эту команду, она открывает отдельное окно, где пользователь продолжает общение с ботом или живым человеком.

Новые навыки Алисы проходят модерацию и затем появляются в приложении Яндекс, Навигаторе и Браузере для iOS и Android, в Браузере для Windows, а также у смарт-колонки Яндекс.Станция, продажи которой стартуют летом.