В каршеринге Яндекс появятся Porsche

Компания Яндекс объявила, что в её сервисе краткосрочной аренды автомобилей Яндекс.Драйв вскоре появятся машины бизнес-класса. Летом пользователям станут доступны более 500 машин Mercedes E-класса и BMW 5-й серии, а также автомобили премиум-класса — десять кроссоверов Porsche Macan и два спортивных автомобиля Porsche 911 Carrera 4S.


Аренда автомобилей Porsche будет стоить от 20 рублей за минуту, аренда Mercedes E-класса и BMW 5-й серии — от 10. Тариф на текущий момент можно будет узнать при бронировании, и он уже не изменится до конца поездки. Цена рассчитывается с помощью алгоритма, который учитывает дорожную ситуацию и спрос на машины. Тарифы включают стоимость бензина, парковки и расширенного страхования, в которое входят каско, ОСАГО, ДСАГО, страхование жизни пассажиров и водителя

Новые автомобили будут доступны только опытным водителям. Их смогут брать в аренду люди не моложе 26 лет со стажем вождения от шести лет. Кроме того, сервис будет учитывать и другие факторы, например наличие у автомобилиста штрафов и аварий.

Яндекс.Драйв заработал в Москве в феврале этого года. Цена аренды начинается от 5 рублей за минуту. Все тарифы включают стоимость бензина и страхования (каско и ОСАГО).

Приложение Яндекс.Драйв для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Яндекс
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Россия Яндекс жизнь удалась каршеринг Porsche Mercedes Яндекс.Драйв

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