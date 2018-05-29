Яндекс назвал идеальные смартфоны для России

Аналитики Яндекса проанализировали спрос на смартфоны и выяснили, какие параметры пользуются наибольшим спросом при выборе. Учитывались данные Яндекс. Маркета за первый квартал 2018.


Самыми популярными производителями оказались Xiaomi, Apple и Samsung. Треть пользователей Яндекс.Маркета (31,3%) выбирают Xiaomi, примерно столько же (34%) пользователей интересуются смартфонами Apple и Samsung вместе взятыми. Из всех смартфонов, которые чаще всего выбирают пользователи, более 65,4% выбранных моделей были анонсированы в 2017 году.

Самая востребованная операционная система – Android, пользователи предпочитают версии 6.0 или 7.0. При выборе дисплея, потребители предпочитают разрешение Full HD (1920 х 1080 пикселей) с диагональю экрана - 5,5 дюйма и выше. В прошлом году самая популярная диагональ экрана составляла 5-5,4 дюйма.

Что касается камеры, то пользователи стали реже выбирать многопиксельные камеры – телефоны с камерами 13 Мп в этом году менее популярны, чем смартфоны с камерой 10-13 Мп. В этой категории спрос вырос на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Из других немаловажных параметров для россиян – объем памяти. Более трети всех выбираемых смартфонов имеют объем памяти 64 ГБ, в регионах популярнее модели с объемом памяти 32 ГБ. Оперативная память также имеет значение – выбирают в основном 4 ГБ, в прошлом году популярностью пользовались смартфоны с 2 ГБ.

Изменились и сами телефоны - более 52 % моделей смартфонов 2018 года оснащены функцией NFC, в аналогичный период прошлого года эту функция была только у 44% смартфонов. Выросла и средняя цена смартфона на рынке, в прошлом году она составляла 14 161 рубль, в этом году средняя цена в крупных городах составляет 16 110 рублей, в регионах – 15 553 рубля.

Если отфильтровать смартфоны по всем самым популярным характеристикам, которые пользователи ищут на Яндекс.Маркете, то им лучше всего соответствуют смартфоны Xiaomi Mi A1 64 ГБ и Xiaomi Mi5X 64 ГБ. Их аналитики Яндекса назвали идеальными моделями для России.

Источник
Яндекс
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