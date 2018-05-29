Яндекс запустил единую подписку на свои платные сервисы

Компания Яндекс универсальную подписку на свои сервисы — Яндекс.Плюс. В рамках этой подписки предусмотрены специальные условия для всех сервисах Яндекса, участвующих в проекте. На данный момент это Музыка, Такси, Драйв, КиноПоиск, Диск и новый маркетплейс, бета-версию которого недавно запустил Яндекс.Маркет.


Подписка позволяет без ограничений слушать музыку, смотреть кино без рекламы, получать скидки на такси и каршеринг и пользоваться другими расширенными возможностями экосистемы Яндекса.

В подписку Яндекс.Плюс входят:

  • Все функции Яндекс.Музыки — можно скачивать любые треки на телефон и слушать музыку в высоком качестве.
  • Постоянная скидка 10% от Яндекс.Такси на поездки по тарифам «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес».
  • Бесплатная доставка при покупке товаров от 500 рублей в маркетплейсе Яндекс.Маркета — доступна более чем в 30 крупных городах России.
  • Скидка 5% на все поездки в Яндекс.Драйве и возможность бесплатно бронировать машину на более длительное время, чем обычно.
  • Возможность смотреть фильмы и сериалы без рекламы в десктопной версии КиноПоиска.
  • Дополнительные 10 гигабайт на Яндекс.Диске.

Подписка действует на территории России. Первые 90 дней подписка будет бесплатной, потом стоимость составит 169 рублей в месяц. Кроме того, Яндекс.Плюс получат все, кто сейчас подписан на Яндекс.Музыку.

Источник
Яндекс
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