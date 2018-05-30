Ростуризм предложил запустить конкурента Booking.com

Ростуризм предложил создать собственного конкурента Booking.com — национальный агрегатор по бронированию отелей. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на Николая Королева, замруководителя Ростуризма.





Королев заявил: «Есть ряд вопросов, которые нужно решать: ресурс не платит налоги, не зарегистрирован в России, поэтому непонятно, как защищены права туристов. Нужно создать российский аналог сервиса, где эти проблемы были бы решены». При этом он подчеркнул, что речь не идёт о запрете Booking.com в России. По его словам, около 70% бронирования россияне совершают через Booking.com.

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения СМИ о возможном запрете сервиса Booking.com в России. Минкультуры довольно выступило с опровержением, заявив, что не имеет полномочий по запрету в России сервиса Booking.com и планов по регулированию его деятельности. Представительница Минкультуры также подчеркнула, что ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе и заявила: «Работе сервиса Booking.com на территории Российской Федерации ничто не угрожает».

В апреле С.М. Войтович, руководителя группы компаний «Свой туристический сервис», предложил в ответ на антироссийские санкции заблокировать Booking.com. Предложение предусматривает запрет бронирования на сервисе номеров в российских гостиницах для пользователей, находящихся на территории России. При этом иностранные гостиницы остались бы доступны россиянам, а также иностранные клиенты смогли бы бронировать номера в российских гостиницах.