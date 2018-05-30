Интернет-провайдеры начинают повышать цены из-за «закона Яровой»

Российские интернет-провайдеры начали поднимать цены. Рост стоимости интернет-услуг составит примерно 8-10% и связано с расходами, которые вынуждены нести компании, чтобы выполнить требования «закона Яровой». Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо петербургский провайдера «Телекомпас» (бренд «Комфортел»).





Провайдер предупредил своих абонентов о повышении абонентской платы за услуги связи на 8% с 1 июля 2018 года из-за «закона Яровой». В письме отмечается: «Вступление в силу закона означает затраты свыше 60 миллионов рублей на закупку оборудования, на котором будет храниться информация». «Дом.ru» (АО «ЭР-Телеком Холдинг»), один из крупнейших в России провайдеров, также проинформировал своих клиентов о росте цен на 10% с 1 июня.

С июля 2018 года «закон Яровой» обязывает операторов хранить трафик пользователей за 30 дней , включая все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей, а также по требованию ФСБ предоставлять ключи к зашифрованному трафику. В течение пяти лет операторы должны ежегодно наращивать ёмкость хранилищ на 15%.