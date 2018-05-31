Дуров обвинил Apple и Россию в некорректной работе Telegram

Ряд функций Telegram, таких как стикеры, перестал корректно работать в мессенджере с выходом обновления мобильной платформы iOS 11.4. Об этом сообщил Павел Дуров, стоящий за мессенджером, в своём официальном канале.





Дуров подчеркнул, что разработчики уже несколько недель назад исправили эти баги, но Apple уже полтора месяца блокирует обновления мессенджера Telegram для iOS в App Store в международном масштабе. От также связал невозможность обновить приложение в App Store с блокировкой Telegram в России и требованием Роскомнадзора удалить Telegram из российского сегмента онлайн-магазина.

Дуров посетовал, что Apple не приняла сторону Telegram в конфликте с российскими властями. Он отметил, что хотя на долю России приходится только 7% всех пользователей Telegram, Apple не позволяет обновить приложение для всех стран с середины апреля. В результате, команда Telegram не смогла выполнить требования «Общего регламента по защите данных» (GDPR - General Data Protection Regulation), вступившим в силу с 25 мая 2018 года на территории Евросоюза. Отметим, что за невыполнение GDPR компаниям грозит штраф до 20 миллионов евро.

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Тогда Роскомнадзор не только начал массово блокировать IP-адреса, но и потребовал от Apple и Google удалить Telegram из фирменных магазинов приложений App Store и Google Play.