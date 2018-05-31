«Связной» начал принимать заказы на электромобили Tesla

Российский ритейлер «Связной» решил начать «думать по-крупному» и перейти на гаджеты побольше. Совместно с московским клубом Tesla ритейлер открыл приём заказов на электромобили Tesla.





Для онлайн-заказа в «Связном» предлагаются флагманские модели Tesla — седан Model S, кроссовер Model X, Model 3 и Roadster. На svyaznoy.ru также доступен конфигуратор электромобиля, где посетитель сайта может выбрать модель, модификацию и дополнительные опции авто.





После того, как потенциальный покупатель определился, менеджеры Moscow Tesla Club получают копию конфигурации и связываются с заказчиком для уточнения деталей оплаты и условий получения электромобиля. В результате, клиент может выбрать автомобиль онлайн, а получить — посетив 1 раз шоурум Moscow Tesla Club. Цены стартуют от 8 713 700 рублей за стандартную комплектацию Model S.