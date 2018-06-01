День, когда играми на консолях стало можно управлять взмахов рук или ног
1 июня 1880 года появился первый в мире таксофон. Телефонная компания в американском штате Коннектикут открыла первую публичную телефонную будку. Правда, тот таксофон не был автоматическим, платить за разговор нужно приставленному к нему сотруднику. На то, чтобы приладить к аппарату механизм приёма монет, ушло 9 лет — в 1889 году «бесчеловечный» таксофон появился в отделении банка Hartford. Обслуживала его уже другая компания, но, что интересно, дело было в том же штате. Тот телефонный автомат работал по схеме постоплаты: монеты нужно было опускать уже после разговора.
Мобильная связь обрекла таксофоны на «вымирание». Впрочем, многие телефонные компании стараются найти выход их положения. Поскольку к каждой будке проведён канал связи, их можно использовать для других услуг. Например, в некоторых странах таксофоны стали раздавать интернет по Wi-Fi.
1 июня 2009 года Microsoft представила Kinect — систему управления игровой консолью жестами, без пульта и геймпада. Строго говоря, шесть лет назад компания еще не выпустила готовый продукт, а лишь рассказала о своём проекте «Natal» (тогдашнее кодовое имя «Кинекта»), но и это немало заинтриговало разработчиков и геймеров.
Kinect стал ответом на успех приставки Nintendo Wii, которая открыла целое направление домашнего игрового спорта. Но пользователь Wii должен был держать в руке пульт, а система Microsoft «видит» игроков оптической камерой и объёмным датчиком (он излучает в инфракрасном диапазоне и принимает отраженный сигнал) — пультом выступает всё тело геймера.
Хотя первая версия Kinect, которая появилась на прилавках в ноябре 2010 года, имела множество недостатков, за первые 60 дней продажи достигли 8 миллионов штук.
1 июня 1965 года учёные поймали реликтовое излучение — отголосок Большого взрыва, в котором родилась наша Вселенная. Вообще говоря, получившие сигнал Арно Пензиас и Роберт Вудроу Вильсон занимались совсем другими вещами — они делали прибор для экспериментов в радиоастрономии и спутниковой связи. Но аппарат постоянно принимал шум, который должно излучать тело температурой около 3,5 Кельвина (то есть на три с половиной градуса теплее абсолютного нуля). Посоветовавшись с коллегами, учёные поняли, что это и есть реликтовое излучение. В 1978 году они получили за своё открытие Нобелевскую премию.
Это излучение появилось через несколько миллионов лет после Большого взрыва. Когда вещество охладилось до 3000 К, частицы начали группироваться в атомы, и между ними появилось свободное пространство — путь для излучения. Именно его мы и можем принимать сегодня. Из-за расширения Вселенной спектр излучения со временем сместился в более «холодные» области, и теперь оно имеет температуру 2,725 Кельвина.