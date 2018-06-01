День, когда играми на консолях стало можно управлять взмахов рук или ног

1 июня 1880 года появился первый в мире таксофон. Телефонная компания в американском штате Коннектикут открыла первую публичную телефонную будку. Правда, тот таксофон не был автоматическим, платить за разговор нужно приставленному к нему сотруднику. На то, чтобы приладить к аппарату механизм приёма монет, ушло 9 лет — в 1889 году «бесчеловечный» таксофон появился в отделении банка Hartford. Обслуживала его уже другая компания, но, что интересно, дело было в том же штате. Тот телефонный автомат работал по схеме постоплаты: монеты нужно было опускать уже после разговора.



Телефонная будка

Мобильная связь обрекла таксофоны на «вымирание». Впрочем, многие телефонные компании стараются найти выход их положения. Поскольку к каждой будке проведён канал связи, их можно использовать для других услуг. Например, в некоторых странах таксофоны стали раздавать интернет по Wi-Fi.

1 июня 2009 года Microsoft представила Kinect — систему управления игровой консолью жестами, без пульта и геймпада. Строго говоря, шесть лет назад компания еще не выпустила готовый продукт, а лишь рассказала о своём проекте «Natal» (тогдашнее кодовое имя «Кинекта»), но и это немало заинтриговало разработчиков и геймеров.

Kinect стал ответом на успех приставки Nintendo Wii, которая открыла целое направление домашнего игрового спорта. Но пользователь Wii должен был держать в руке пульт, а система Microsoft «видит» игроков оптической камерой и объёмным датчиком (он излучает в инфракрасном диапазоне и принимает отраженный сигнал) — пультом выступает всё тело геймера.



Microsoft Kinect

Хотя первая версия Kinect, которая появилась на прилавках в ноябре 2010 года, имела множество недостатков, за первые 60 дней продажи достигли 8 миллионов штук.

1 июня 1965 года учёные поймали реликтовое излучение — отголосок Большого взрыва, в котором родилась наша Вселенная. Вообще говоря, получившие сигнал Арно Пензиас и Роберт Вудроу Вильсон занимались совсем другими вещами — они делали прибор для экспериментов в радиоастрономии и спутниковой связи. Но аппарат постоянно принимал шум, который должно излучать тело температурой около 3,5 Кельвина (то есть на три с половиной градуса теплее абсолютного нуля). Посоветовавшись с коллегами, учёные поняли, что это и есть реликтовое излучение. В 1978 году они получили за своё открытие Нобелевскую премию.



Карта реликтового излучения

Это излучение появилось через несколько миллионов лет после Большого взрыва. Когда вещество охладилось до 3000 К, частицы начали группироваться в атомы, и между ними появилось свободное пространство — путь для излучения. Именно его мы и можем принимать сегодня. Из-за расширения Вселенной спектр излучения со временем сместился в более «холодные» области, и теперь оно имеет температуру 2,725 Кельвина.