Во ВКонтакте натравили Немезиду на воров контента

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске системы защиты уникального контента под названием «Немезида» на базе искусственного интеллекта. Алгоритм в автоматическом режиме ищет повторяющиеся публикации и отправляет их на рассмотрение специальной команде модераторов.





Пожаловаться на неоригинальный контент также может каждый пользователь ВКонтакте. Для этого необходимо открыть меню записи с помощью иконки в правом верхнем углу публикации, нажать на кнопку «Пожаловаться» и выбирать в качестве причины «Неоригинальный контент». К заявке нужно приложить ссылку на оригинальную запись в социальной сети. Все жалобы оперативно обрабатывает команда модераторов.

Сообщество может в течение 24 часов оспорить предупреждение. Если администратор получил одобрение автора на публикацию или приобрёл права на использование контента, предупреждение не будет засчитано. Если же копия была размещена не честным образом, команда модерации может применить к сообществу различные наказания — вплоть до полного отключения страницы от системы монетизации ВКонтакте. Первые предупреждения Немезида вынесет 15 июня.

С помощью специальной формы для правообладателей можно сообщить о профилях и сообществах, которые систематично нарушают интеллектуальные права. Если подтвердится факт злоупотреблений, опубликованный с нарушениями контент будет удалён.