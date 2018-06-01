Яндекс открыл в Москве магазин и музей

Компания Яндекс открыла в Москве магазин и музей. Он заработал московском офисе Яндекса. Это единое пространство, открытое для всех желающих, для прохода внутрь не нужен пропуск.





В магазине продаются толстовки, рюкзаки, чехлы для ноутбуков и другие предметы с атрибутикой Яндекса. Все товары придумывают в Яндексе: составляют эскизы, заказывают образцы ткани, отшивают пробные варианты и выбирают лучшие. Позже в магазине появится отдельная зона, посвящённая Яндекс.Станции, смарт-колонке представленной на днях.

В музее выставлены вещи, связанные с историей компании — например, первый сервер Яндекса. Там же работает выставка старых компьютеров. В экспозиции есть редкие образцы, в том числе микроЭВМ «Электроника-60». На таком компьютере в 1984 году Алексей Пажитнов написал первую версию «Тетриса».

Магазин и музей оформлен в том же стиле, что и московский офис. Там есть стены с живыми растениями, как в коридорах Яндекса, пуфики, как в переговорках, и маленькая кухня с кофе, чаем и сладостями. Магазин и музей находятся на станции метро «Парк культуры» по адресу улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13.