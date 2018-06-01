Яндекс открыл в Москве магазин и музей

Компания Яндекс открыла в Москве магазин и музей. Он заработал московском офисе Яндекса. Это единое пространство, открытое для всех желающих, для прохода внутрь не нужен пропуск.


В магазине продаются толстовки, рюкзаки, чехлы для ноутбуков и другие предметы с атрибутикой Яндекса. Все товары придумывают в Яндексе: составляют эскизы, заказывают образцы ткани, отшивают пробные варианты и выбирают лучшие. Позже в магазине появится отдельная зона, посвящённая Яндекс.Станции, смарт-колонке представленной на днях.

В музее выставлены вещи, связанные с историей компании — например, первый сервер Яндекса. Там же работает выставка старых компьютеров. В экспозиции есть редкие образцы, в том числе микроЭВМ «Электроника-60». На таком компьютере в 1984 году Алексей Пажитнов написал первую версию «Тетриса».

Магазин и музей оформлен в том же стиле, что и московский офис. Там есть стены с живыми растениями, как в коридорах Яндекса, пуфики, как в переговорках, и маленькая кухня с кофе, чаем и сладостями. Магазин и музей находятся на станции метро «Парк культуры» по адресу улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13.

Источник
Яндекс
Теги
Россия Яндекс москва магазин музей

Комментарии

Материалы по теме

Беспилотник Яндекс.Такси проехался по зимней Москве

16 февраля

Каршеринг Яндекс.Драйв заработал в Москве

21 февраля

На Яндекс.Картах появились панорамы Третьяковской галереи

2 декабря 2016

Оператор «Поговорим» Сбербанка опубликовал тарифы для Москвы

2 февраля

Роскомнадзор объяснил блокировку Яндекса, ВКонтакте и Одноклассников

27 апреля

Яндекс.Парковки обновились для iOS

5 мая 2015
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
День, когда играми на консолях стало можно управлять взмахом рук или ног
Twitter блокирует бывших несовершеннолетних пользователей
Во ВКонтакте запустили платформу для краудфандинга в сообществах

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 106
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 90
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 61
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 56
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 49