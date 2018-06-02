День когда появился первый в мире космический полигон — «Байконур»

2 июня 1896 года итальянец Гульельмо Маркони в США запатентовал радио. Впрочем, споры о том, кто же всё-таки изобрёл радио (Маркони или Попов) между Россией и Западом так и не разрешились. Тем не менее, недооценивать опыт обоих учёных нельзя. Первую демонстрацию своего изобретения Маркони произвёл на равнине Солсбери, где смог передать сигнал на расстояние 3 километра. Передатчиком служил генератор Герца, а приёмником был как раз прибор Попова, который Маркони усовершенствовал, добавив разработанный им вакуумный когерер (резистор). Такая модификация повысила стабильность работы прибора и его чувствительность. Уже через месяц Маркони получил патент, создал акционерное общество и начал активно распространять радиосвязь по миру. Радио положило основу всем беспроводным технологиям, которыми мы сейчас пользуемся.



Гульельмо Маркони и его радио

2 июня 1955 года считается днём рождения космодрома «Байконур». Первый в мире космический полигон построили в рекордные сроки. В январе 1955 года на станцию Тюра-Там прибыли первые военные строители, а уже 2 июня Генштаб своей директивой утвердил штатную структуру Пятого научно-исследовательского полигона и на его базе создана войсковая часть. Первые запуски ракет на Байконуре произойдут уже спустя два года. И 4 октября 1957 года начнётся космическая эра, с космодрома запустят первый в мире искусственный спутник Земли, а затем отсюда в космос полетит Ю.А.Гагарин. На сегодняшний день Байконур – один из трёх космодромов на планете, с которых запускаются аппараты с космонавтами на борту. Конкуренцию ему составляет Мыс Канаверал в США и Цзюцюань в Китае. После распада СССР космодром принадлежит Казахстану, но он взят в аренду Россией до 2050 года.



Ракета на космодроме «Байконур»

2 июня 2008 года NVIDIA представила свой первый мобильный процессор Tegra. 7 лет назад компания NVIDIA решила побороться за рынок мобильных устройств и представила на Computex 2008 свою систему на кристалле. Tegra - это системная плата, которая должна была составить конкуренцию Intel Atom. Tegra объединяет в себе графический процессор, ARM-процессор, контроллеры памяти и переферийных устройств, при этом у системы низкое энергопотребление. Модельный ряд тогда состоял из чипов Tegra APX 2500, Tegra 600 и Tegra 650, которые были предназначены для различных устройств. Серия APX 2500 создана для смартфонов на Windows Mobile и Windows CE, а серия 600 для КПК и миниатюрных ноутбуков. К сожалению, первое поколение мобильных систем NVIDIA не пользовалось популярностью, чего нельзя сказать о последующих реализациях. Сейчас самая современная система – это NVIDIA Tegra X1, которая разработана для планшетов, игровых консолей и автомобильных систем.



NVIDIA Tegra APX 2500