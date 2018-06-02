Google перехотел улучшать боевые беспилотники Пентагона после протестов сотрудников

Google не будет продлевать контракт с Минобороны США, сообщила руководитель облачных сервисов Google Дайан Грин. По её словам, разработку алгоритмов для Пентагона в Google сочли неправильным, поэтому дальнейшее сотрудничество компания продолжать не намерена и скоро опубликует свод этических правил использования искусственного интеллекта в военной сфере.

Речь идёт о так называемом проекте Maven, разработанном для корректировки целей боевых беспилотников. По задумке Минобороны США, искусственный интеллект должен был отличать «своих от чужих» для точечных ударов в зоне боевых действий. Совместный контракт Google и Пентагона, по данным источников, оценивается в десять миллионов долларов и истекает в 2019 году.

Google принял такое решение после того, как сотрудники начали протестовать и увольняться против причастности компании к военным операциям. На данный момент петицию против дальнейшей разработки Maven подписали свыше 6.5 тысяч сотрудников.