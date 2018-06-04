Facebook передавал личные данные 60 производителям, включая Apple, Microsoft и Samsung

Социальная сеть Facebook передавала огромный объём личных пользовательских данных в рамках сотрудничества с Amazon, Apple, Blackberry, HTC, Microsoft, Samsung, а также «десятками» других производителей устройств. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой, в том числе, на представителей компании Facebook.





По данным издания, команда соцсети передавала пользовательские данные как минимум шестидесяти производителям смартфонов и других гаджетов. Сотрудничество продолжалось порядка десяти лет, с тех пор как приложение Facebook стало широко доступно на смартфонах.

В результате сделки, производители с через API встраивали в свои устройства функции соцсети, такие как обмен сообщениями, кнопки «нравится» и список контактов. Facebook же увеличивала охват аудитории.

Как выяснили журналисты New York Times, в рамках сотрудничества администрация Facebook раскрыла производителям не только личные данные пользователей, но и их друзей. Это делалось без явно выраженного на то согласия со стороны пользователей и даже после декларации о том, что такая информация больше не передаётся за пределы соцсети. Речь идёт о такой информации, как политические взгляды, религиозные предпочтения, статус отношений и так далее.

«Это похоже на ситуацию, когда вы устанавливаете на дверь замок и обнаруживаете, что слесарь также раздал ключи всем своим друзьям, чтобы они могли приходить и копаться в ваших вещах, не спрашивая у вас разрешения» — заявил Ашкан Солтания (Ashkan Soltani), бывший главный технолог Федеральной торговой комиссии США.

В апреле Facebook начала сворачивать подобные соглашения, после разразившегося скандала о массовой утечки данных. Однако по данным New York Times, большинство сделок с производителями всё еще остаются в силе.

Команда Facebook уже отреагировала на публикацию New York Times собственной заметкой под названием «Почему мы не согласны с New York Times». В ней объясняется, что соглашения с производителями регулируются контрактами с жёстким ограничением использования данных. Также отмечается, что все они были заключены в «общих интересах», чтобы выполнить желание пользователей иметь доступ к функциям Facebook по всей операционной системе и из любого места интерфейса гаджетов.