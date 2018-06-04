Facebook передавал личные данные 60 производителям, включая Apple, Microsoft и Samsung

Социальная сеть Facebook передавала огромный объём личных пользовательских данных в рамках сотрудничества с Amazon, Apple, Blackberry, HTC, Microsoft, Samsung, а также «десятками» других производителей устройств. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой, в том числе, на представителей компании Facebook.


По данным издания, команда соцсети передавала пользовательские данные как минимум шестидесяти производителям смартфонов и других гаджетов. Сотрудничество продолжалось порядка десяти лет, с тех пор как приложение Facebook стало широко доступно на смартфонах.

В результате сделки, производители с через API встраивали в свои устройства функции соцсети, такие как обмен сообщениями, кнопки «нравится» и список контактов. Facebook же увеличивала охват аудитории.

Как выяснили журналисты New York Times, в рамках сотрудничества администрация Facebook раскрыла производителям не только личные данные пользователей, но и их друзей. Это делалось без явно выраженного на то согласия со стороны пользователей и даже после декларации о том, что такая информация больше не передаётся за пределы соцсети. Речь идёт о такой информации, как политические взгляды, религиозные предпочтения, статус отношений и так далее.

«Это похоже на ситуацию, когда вы устанавливаете на дверь замок и обнаруживаете, что слесарь также раздал ключи всем своим друзьям, чтобы они могли приходить и копаться в ваших вещах, не спрашивая у вас разрешения» — заявил Ашкан Солтания (Ashkan Soltani), бывший главный технолог Федеральной торговой комиссии США.

В апреле Facebook начала сворачивать подобные соглашения, после разразившегося скандала о массовой утечки данных. Однако по данным New York Times, большинство сделок с производителями всё еще остаются в силе.

Команда Facebook уже отреагировала на публикацию New York Times собственной заметкой под названием «Почему мы не согласны с New York Times». В ней объясняется, что соглашения с производителями регулируются контрактами с жёстким ограничением использования данных. Также отмечается, что все они были заключены в «общих интересах», чтобы выполнить желание пользователей иметь доступ к функциям Facebook по всей операционной системе и из любого места интерфейса гаджетов.

Источник
New York Times
Теги
Apple Samsung Microsoft HTC социальная сеть фейспалм FACEBOOK BLACKBERRY AMAZON за нами следят

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели

8 мая

iTunes появился в Windows Store

27 апреля

Microsoft работает над “умными часами” с тачскрином и собственным смартфоном

15 апреля 2013

Samsung подняла на смех Apple за нарочное замедление iPhone 6

18 мая

Главное за неделю: Samsung Galaxy Note 7, большое обновление Windows 10 и видео с iPhone 7

8 августа 2016

Главные новости недели с 23 по 29 сентября: Samsung Galaxy Note 3 в России, анонс Surface 2, видеокарты AMD Radeon R9 и R7, продажа Blackberry

30 сентября 2013
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
День, когда Intel изобрёл дешёвые ноутбуки
Google перехотел улучшать боевые беспилотники Пентагона после протестов сотрудников
День когда появился первый в мире космический полигон — «Байконур»

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 106
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 106
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 61
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 58
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 53