Microsoft покупает GitHub, официально

Компания Microsoft официально объявила о достигнутом соглашении по поводу покупки GitHub, крупнейшем сервиса для хостинга IT-проектов и совместной разработки.





Сумма сделки составила 7,5 миллиарда долларов. Они будут выплачены GitHub в акциях Microsoft. Как обычно, сделку должны одобрить соотвествующие инстанции. Если всё пройдёт гладко, то закрытие сделки должно состояться в конце календарного года.





Каких-либо ограничений для пользователей GitHub не предвидится. Как обещают компании, GitHub продолжит работать независимо как открытая платформа для всех разработчиков во всех областях индустрии. Разработчики по-прежнему смогут использовать любые языки программирования, инструменты и операционные системы в своих проектах по своему вкусу, а также смогут внедрять свой код на любую операционную систему, облако или устройства.