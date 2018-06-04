Microsoft покупает GitHub, официально

Компания Microsoft официально объявила о достигнутом соглашении по поводу покупки GitHub, крупнейшем сервиса для хостинга IT-проектов и совместной разработки.


Сумма сделки составила 7,5 миллиарда долларов. Они будут выплачены GitHub в акциях Microsoft. Как обычно, сделку должны одобрить соотвествующие инстанции. Если всё пройдёт гладко, то закрытие сделки должно состояться в конце календарного года.


Каких-либо ограничений для пользователей GitHub не предвидится. Как обещают компании, GitHub продолжит работать независимо как открытая платформа для всех разработчиков во всех областях индустрии. Разработчики по-прежнему смогут использовать любые языки программирования, инструменты и операционные системы в своих проектах по своему вкусу, а также смогут внедрять свой код на любую операционную систему, облако или устройства.

Источник
Microsoft
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