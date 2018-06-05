В Одноклассниках запустили виртуальные маски для видеозвонков

Команда социальной сети Одноклассники объявила о запуске в видеозвонках эффектов дополненной реальности. Теперь пользователи могут во время видеозвонка использовать различные 3D-маски и спецэффекты.





Технология на базе нейросетей распознает лицо пользователя по ключевым точкам, автоматически накладывает выбранную 3D-маску, и в режиме реального времени повторяет движения пользователя.







На данный момент новая функция с виртуальными масками частично работает в видеочатах в мобильном приложении Одноклассников для устройств на базе операционных систем iOS и Android. Как обещают разработчики, для всех пользователей соцсети маски станут доступны на этой неделе. Ранее виртуальные маски были доступны в мобильном стриминговом приложении OK Live.