В Одноклассниках запустили виртуальные маски для видеозвонков

Команда социальной сети Одноклассники объявила о запуске в видеозвонках эффектов дополненной реальности. Теперь пользователи могут во время видеозвонка использовать различные 3D-маски и спецэффекты.


Технология на базе нейросетей распознает лицо пользователя по ключевым точкам, автоматически накладывает выбранную 3D-маску, и в режиме реального времени повторяет движения пользователя.



На данный момент новая функция с виртуальными масками частично работает в видеочатах в мобильном приложении Одноклассников для устройств на базе операционных систем iOS и Android. Как обещают разработчики, для всех пользователей соцсети маски станут доступны на этой неделе. Ранее виртуальные маски были доступны в мобильном стриминговом приложении OK Live.

Источник
Одноклассники
Теги
социальная сеть одноклассники

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