«Связной» ликвидирует «Евросеть»

Объединенная компания «Связного» и «Евросети» объявила о ребрендинге. В результате она перейдёт на единый бренд — «Связной», а бренд «Евросети» уйдёт в историю в течение года.


Новое визуальное решение было создано агентством Ctzn. Отмечается, что работа над айдентикой длилась чуть меньше года.

Презентация новой концепции развития прошла вчера вечером в Москве. «Связной» объединит основные экосистемы: «Спорт», «Развлечения», «Дом», «Здоровье», «Работа» и другие. В Связном можно будет получить максимальный набор соответствующих интересам клиентов решений — от подписки на фитнес-тренировки до умных кроссовок, если, к примеру, покупатель не представляет свою жизнь без спорта.

В конце мая 2018 года завершилась сделка по объединению «Евросети» и «Связного». Объединенная компания управляет крупнейшей в мире розничной сетью в сегменте высоких технологий — более 5 тысяч собственных магазинов в 1300 городах России. 

Напомним, о слиянии было объявлено в апреле. На тот момент МегаФону принадлежало 100% акций группы компаний «Евросеть», а SLV являлся контролирующим акционером группы компаний «Связной». Контролирующим акционером объединенной компании стал SLV, тогда как МегаФон приобрёл миноритарную долю. Как пообещали тогда пресс-службы МегаФона и «Евросети», магазины продолжат работать под двумя брендами — «Связного» и «Евросети».

Источник
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