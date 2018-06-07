Google оставила салат без яиц

Компания Google выпустила вторую бета-версию мобильной операционной системы Android P, запланированной к релизу в конце лета. Одним из главных новшеств стало 157 новых эмодзи, вместе с обновлёнными инструментами для разработчиков.


Android P получил множество новых эмодзи, включая рыжеволосых персонажей, супергероя, рожицу с тремя сердечками, пончик со сливочным сыром, юэбин, лобстера и ламу. В Android P появилась поддержка двух новых вариантов гендерно-нейтрального дизайна для изображения пар и семьи.

Также обновились и доступные ранее эмодзи. Мы уже писали о предстоящей замене револьвера на водяной пистолет, теперь это становится реальностью. Довольно большой резонанс в социальных сетях вызвало изменение эмодзи салата — Google убрала из него изображение яйца, сделав салат веганским. В более мультяшном стиле перерисовали черепашку и кинжал, козёл стал добрее, ещё изменились скрипка и сверчок.



Источник
Emojipedia
Теги
ANDROID Google фейспалм эмодзи Android P

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