Цифра дня: Сколько заплатит ZTE ради снятия санкций США?

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долларов заплатит ZTE ради снятия санкций США.

Правительство США заключило сделку с компанией ZTE по поводу снятия санкций. Это подтвердил американский министр торговли Уилбур Росс (Wilbur Ros) журналистам телеканала CNBC.


В рамках сделки, ZTE придётся выплатить штраф в один миллиард долларов и ввести в свой состав специальный надзорный комитет, из сотрудников, отобранных США. Более того, в течение 30 дней в ZTE заработает новый состав совета директоров и управления, которым надзорный комитет будет отчитываться напрямую.

Напомним, в апреле власти США запретили ZTE закупать продукцию американских технологических компаний в течение семи лет, а также ограничили продажи смартфонов и сетевого оборудования ZTE на территории страны. США обвиняли ZTE в поставках продукции с американскими комплектующими в Иран и Северную Корею.

Это решение министерства торговли США повлекло самые неприятные последствия для ZTE. В начале мая ZTE официально объявила об остановке основных операций из-за санкций США.

ZTE лишились возможности использовать американские процессоры Qualcomm Snapdragon и платформу Android с сервисами Google. Впрочем, ZTE по-прежнему имеет право на «свободный и открытый» Android без фирменных приложений Google.

Большинство смартфонов ZTE на данный момент используют процессоры Qualcomm. Хотя процессоры тайваньской MediaTek компания также закупает, но они недостаточно мощны для флагманских моделей.

Источник
CNBC
Теги
ZTE сша санкции

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