Цифра дня: Сколько заплатит ZTE ради снятия санкций США?

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долларов заплатит ZTE ради снятия санкций США.

Правительство США заключило сделку с компанией ZTE по поводу снятия санкций. Это подтвердил американский министр торговли Уилбур Росс (Wilbur Ros) журналистам телеканала CNBC.





В рамках сделки, ZTE придётся выплатить штраф в один миллиард долларов и ввести в свой состав специальный надзорный комитет, из сотрудников, отобранных США. Более того, в течение 30 дней в ZTE заработает новый состав совета директоров и управления, которым надзорный комитет будет отчитываться напрямую.

Напомним, в апреле власти США запретили ZTE закупать продукцию американских технологических компаний в течение семи лет, а также ограничили продажи смартфонов и сетевого оборудования ZTE на территории страны. США обвиняли ZTE в поставках продукции с американскими комплектующими в Иран и Северную Корею.

Это решение министерства торговли США повлекло самые неприятные последствия для ZTE. В начале мая ZTE официально объявила об остановке основных операций из-за санкций США.

ZTE лишились возможности использовать американские процессоры Qualcomm Snapdragon и платформу Android с сервисами Google. Впрочем, ZTE по-прежнему имеет право на «свободный и открытый» Android без фирменных приложений Google.

Большинство смартфонов ZTE на данный момент используют процессоры Qualcomm. Хотя процессоры тайваньской MediaTek компания также закупает, но они недостаточно мощны для флагманских моделей.