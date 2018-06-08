На Apple подали в суд за бракованные дисплеи Apple Watch всех поколений

На компанию Apple подали новый коллективный иск. Кеннетт Шиакка (Kenneth Sciacca) подал иск в окружной суд Северной Калифорни, утверждая, что все модели смарт-часов имеют дисплеи с дефектом, которые трескаются, разбиваются или отделяются от корпуса, без вины пользователя и при бережном обращении.





Коллективный иск подан в пользу всех существующих или прошлых пользователей Apple Watch всех моделей, размеров и вариаций, включая оригинальные смарт-часы, Series 1, Series 2 и Series 3, приобретённые в США между апрелем 2015 года и настоящим временем.

В документах утверждается, что Apple продала миллионы часов с браком в США и «либо знала, либо должны была знать» об этих проблемах, а также «активно скрывала» информацию о дефекте от покупателей. В жалобе отмечается, что в компании была внутренняя политика «отрицать существование дефекта, утверждать, что проблемы стали следствием вреда, нанесённого пользователей, и затем отказываться обслуживать их по ограниченной гарантии на этих основаниях».

Сумма иска составляет 5 миллионов долларов. Отметим, что Apple ранее признавала проблемы с оригинальными Apple Watch и Series 2, связанные с вздувшимися батареями и отпадающими задними крышками, и продлила срок гарантии до трёх лет.