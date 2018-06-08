Во ВКонтакте разрешили отключать комментари к отдельным записям

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске новой возможности. Теперь можно отключить комментарии для отдельных записей, а не закрывать возможность оставлять комментарии во всех публикациях сразу.


Это можно сделать как в сообществах, так и для личных страниц. Опция доступна и веб-версии ВКонтакте, в ближайшие дни она также появится в новой версии мобильных приложений соцсети для iOS и Android.


Выключить комментарии можно как при публикации новой записи, так и в старых заметках. Также после публикации можно в любой момент разрешить комментирование.

Как отмечают разработчики, новая функция поможет в самых разных ситуациях. Например, если при публикации в паблике резонансной новости или рекламной записи. Также можно выключить комментарии у любой ранее опубликованной записи, если автор по какой-то причине больше не хочет развивать обсуждение или комментаторы совершенно отклонились от темы.

Источник
ВКонтакте
Теги
социальная сеть вконтакте

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