С 17 июля закрывается один из старейших мессенджеров

Разработчики компании Yahoo! объявили о скором закрытии мессенджера Yahoo! Messenger с 17 июля 2018 года. До этого момента мессенджер будет работать корректно, а после у пользователей пропадёт доступ к чатам и сервис перестанет работать.





Напомним, Yahoo! Messenger в своё время стал одним из первых приложений подобного рода, его первый выпуск состоялся в далёком 1998 году. Клиенты под него есть для Windows, Mac OS X, Apple iOS, Android и BlackBerry.

Разработчики Yahoo! на данный момент не могут предложить продукт на замену, они сейчас экспериментируют с несколькими приложениями и сервисами. Один из таких экспериментов — групповой мессенджер Yahoo Squirrel, сейчас он находится на стадии бета-тестирования и доступен только по приглашениям.

Историю сообщений из Yahoo! Messenger можно будет скачать на свой компьютер или мобильное устройство в течение следующих шести месяцев.