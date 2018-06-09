Facebook Messenger перестанет навязывать друзей

Одна из самых раздражающих вещей в социальной сети Facebook — когда вы принимаете запрос на добавление в друзья или принимают ваш запрос, в Facebook Messenger также появляется оповещение, что вы с эти пользователем на связи ещё и в мессенджере.





В результате, требуется выйти из приложения Facebook, зайти в приложение Messenger и открыть этот созданный автоматически диалог, чтобы очистить его. Некоторым пользователям приходится проходить через этот ритуал кучу раз на дню. Теперь разработчики Facebook признали, что это может оказаться немного утомительно.

Конечно, просто отметить такие оповещения было бы слишком просто. Вместо этого, в Facebook использовали машинное обучение, чтобы отследить реакции пользователя на них — пользуется ли он возможностью поприветствовать новый контакт. Если пользователь всегда отвергает их, то такие оповещения перестанут ему присылать.