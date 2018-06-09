Цифра дня: Сколько IP-адресов разблокировал Роскомнадзор?

Цифра дня:

8 000 000

IP-адресов разблокировал Роскомнадзор.

Роскомнадзор снял с блокировки ещё 8 миллионов IP-адресов, которые ранее были внесены в реестр запрещённых сайтов из-за Telegram.



Как сообщила пресс-служба ведомства журналистам информационного агентства «Интерфакс», разблокированы были часть подсетей Amazon и одна подсеть провайдера хостинга Online SAS. Также в Роскомнадзоре пояснили, что эти подсети больше не используются Telegram для осуществления деятельности на территории России.

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. В попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов.

Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.

Постепенно Роскомнадзор начал исключать определённые подсети с блокировки, в том числе Google и Amazon. По данным сайта usher2.club, который отслеживает количество актуальных IP-адресов из выгрузки Роскомнадзора, на момент написания новости количество заблокированных IP-адресов снизилось примерно до 3,7 млн.

Источник
Интерфакс
Теги
мессенджер AMAZON роскомнадзор Telegram блокировка

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