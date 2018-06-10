День выхода первого серийного компьютера Apple

10 июня 1977 года Apple начала поставки компьютера Apple II, который стал первым серийным компьютером Apple. Он предлагал очень мощную по тем временам конфигурацию, включавшую процессор MOS Technology 6502 с частотой 1 МГц и 4 килобайта оперативной памяти, которые можно опционально было расширить до 128 КБ. Apple II несколько раз обновлялся и выпускался до 1990 года включительно. А за всю его историю было продано около 6 миллионов экземпляров.



Apple II, модификация 1980 года

10 июня 1892 года русский микробиолог Дмитрий Ивановский открыл первый в истории вирус. К такому открытию учёный пришёл, когда изучал болезни растений, в частности, мозаичная болезнь табака. После того, как раствор с частичками зараженных растений остался вредоносным даже после фильтрации бактерий, Ивановский решил, что болезнь табака формируют микроорганизма.



Д.И. Ивановский

Теория биолога подтвердилась после взгляда на вирус в оптический микроскоп. Вирус оказался мельче типичной бактерии в 100 раз, поэтому он проходил сквозь все фильтры и вместе с жидкостью заражал всё новые растения. Оболочка вируса табачной мозаики состоит из множества витков белковой спирали с погружённой в неё рибонуклеиновой кислотой.



Строение вируса табачной мозаики

Так Дмитрий Ивановский открыл новую форму жизни — вирусы и заложил основы науки, вирусологии.. Кстати, самого термина «вирус» (от лат. virus — яд) в те годы не существовало, поэтому учёный именовал увиденное «фильтрующимися» бактериями или микроорганизмами. Вскоре после этого в 1901 был открыт вирус жёлтой лихорадки, а в 1907 году — натуральной оспы, а учёные благодаря вирусологии научились выявлять причину заражения и ликвидировать вирусы ещё до того, как они спровоцируют эпидемии.





10 июня 1998 года компания Seiko Instruments выпустила первый носимый компьютер Ruputer, который также был известен под именем OnHand PC. Это устройство работало под управлением Windows 95 и основывалось на 16-битном процессоре с частотой 3,6 МГц, оперативной памяти было 128 КБ, а постоянной памяти – 2 мегабайта. Экран был монохромным, а разрешением 102х64 точки. И хотя это устройство не получило массового распространения, важно отметить, что оно стало одним из первых по-настоящему легких, компактных и доступных решений в своем роде. А времени автономной работы (30 часов) могут позавидовать и сегодняшние умные часы и прочие носимые гаджеты.



Sieko Ruputer, он же – OnHand PC

10 июня 2002 года Кевин Уорик (Kevin Warwick), профессор кибернетики в Университете Рединга, успешно провел опыт электронной связи между нервными системами двух человек. Проект, в рамках которого проходил эксперимент, назывался Cyborg, а его основной целью было выяснение размеров объекта, который примет организм, и узучение возможностей нервной системы по взаимодействии с искусственно посылаемыми сигналами. Уорик вживил себе RFID-передатчик, который использовался для управления различными устройствами: электронными дверными замками, освещением и системами климат-контроля. Вторая фаза эксперимента подразумевала внедрение более сложного интерфейса, содержавшего массив электродов BrainGate, подключенный к мозгу. Благодаря новым имплантам нервная система Кевина Уорика была соединена с оборудованием Университета Коламбия в Нью-Йорке через Интернет, а сам он мог удаленно управлять роботизированной рукой, созданной им ранее.



Кевин Уорик и его роботизированная рука

Ну а третья стадия состоялась при участии супруги профессора, которой также был вживлен чип, который и позволил передать сигнал от одной нервной системы к другой. Несмотря на то, что передача сигнала прошла успешно, исследователи зафиксировали очень странную реакцию, однако по результатам эксперимента нельзя было говорить о повреждении нервов или явном отторжении.