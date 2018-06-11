11 июня в истории: первые 20-нм транзисторы, новое поколение Apple MacBook Air и 3 млн проданных компьютеров Raspberry Pi

11 июня 2001 года на выставке Computex компания Intel сообщила о том, что ей удалось выполнить первый 20-нм транзистор. Отличилась орегонская лаборатория (Хиллсборо, США). На тот момент времени передовыми считались интегрированные решения Pentium III, выполненные по 180-нм технологическим нормам.

Свой доклад Intel разбавила впечатляющим прогнозом. В то время закон Мура соблюдался наиболее точно. Поэтому выдвигалось предположение, что уже к 2007 году число транзисторов в современных микросхемах дойдет до миллиарда, а их частота увеличится вплоть до 20 ГГц. Как показало время, этим прогнозам не суждено было сбыться. Сейчас только у самых производительных решений тактовая частота может превышать показатель 4 ГГц.

Тем не менее, показательно, какой путь прошла полупроводниковая индустрия. От 20-нм технологии Intel в итоге отказалась в пользу 22 нанометров. Первым таким решением стали процессоры Ivy Bridge, выпущенные 23 апреля 2012 года. То есть от первых лабораторных успехов до реально коммерчески успешных решений прошло почти 11 лет. Как видите, разрабатывать интегральные схемы — задача нетривиальная.

В рамках выставки Computex 2015 Intel наконец-то выпустила свои настольные решения Broadwell, построенные на 14-нм архитектуре. В конце августа в свет вышли процессоры Skylake-S, также произведенные по этому техпроцессу. Однако Intel уже сообщила, что инженеры компании достигли большущего успеха в разработке 5-нм транзисторов. Интересно, сколько времени потребуется компании, чтобы от прототипов перейти к выпуску готовой продукции?



Настольный процессор Intel Broadwell

11 июня 2012 года на конференции WWDC был представлен новый Apple MacBook Air. Пятого поколения. Эта конференция (23 по счету) была примечательна тем, что она оказалась первой после смерти Стива Джобса. Ее вел нынешний глава компании Тим Кук.

Как всегда, MacBook Air был доступен в двух вариантах: с 11-дюймовым экраном и 13-дюймовым дисплеем. В первом случае разрешение составило 1366х768 точек, во втором — 1440х900 пикселей. В основе устройства лежал центральный процессор Intel поколения Ivy Bridge, оснащенный встроенной графикой HDG 4000. Примечательно, что 13-дюймовая модель стала первым ноутбуком, способным автономно работать свыше 10 часов. Производителем было заявлено 12 часов функционирования без подключения к зарядному устройству. Все из-за применения сверх энергоэффективных 22-нм чипов от Intel.

Первый MacBook Air был представлен 15 января 2008 года. Вся суть устройства кроется в его названии. На тот момент это был самый тонкий и один из самых легких ноутбуков вообще. Популярность MacBook Air вскоре породила появление целого класса подобных устройств — ультрабуков. Плюс постаралась Intel, разработав целый ряд устройств и технологий для данного типа устройств. Сейчас любой уважающий себя производитель всенепременно выпускает очередного «убийцу MacBook Air». Но Apple держит марку.



Apple MacBook Air 2012

11 июня 2014 года разработчики Raspberry Pi сообщили о том, что с момента начала продаж было реализовано ровно три миллиона этих устройств. В розницу этот компьютер поступил третьего марта 2012-го года. Самая простая версия Raspberry Pi стоила 25 долларов США. В основе компьютера лежал ARM-чип Broadcom BCM2835, работающий на частоте 700 МГц. На данный момент существует несколько вариаций Raspberry Pi.

Колоссальный успех этого одноплатного компьютера предопределило много факторов. Но основной — это колоссальное количество гиков по всему Миру, любящих «повозиться» с железом и софтом. Что не может не радовать.



Raspberry Pi