12 июня в истории: советский космический аппарат на Венере, прозрачный телефон и смерть аналогового телевидения в США

12 июня 1967 года советская космическая станция была запущена для изучения планеты Венера. С её помощью человечеству удалось впервые измерить плотность, температуру, давление и химический состав атмосферы планеты. Кроме того, космический аппарат сумел сделать цветные снимки поверхности Венеры, что сыграло громадное значение для мировой науки.

Межпланетная станция «Венера-4» была разработана на Машиностроительном заводе имени С. А. Лавочкина. Ей удалось достичь поверхности планеты спустя 1,5 месяца после запуска с Земли и совершить успешный спуск под колоссальными перегрузками — до 300 земных ускорений (человеческое тело, к примеру, в состоянии выдержать ускорения максимум до 10 g, да и то — лишь в специально подготовленном скафандре).

Космический аппарат «Венера-4»

На исследования спускаемому аппарату потребовалось лишь полтора часа — за это время он провёл массу замеров и успел передать их результаты на расстояние свыше 75 млн. километров.

Измерения, проведенные станцией «Венера-4», подтвердили предположения астрономов о непригодности планеты для жизни: температура у поверхности Венеры раскалена и приближается к 300 градусам Цельсия (и это только в ночное время!), вся вода сосредоточена в облаках, а осадки на планете не выпадают никогда. Дышать тоже нечем — 90% атмосферы планеты состоит из углекислого газа, а азот и кислород занимают мизерные 7% и 0,4—0,8%.

12 июня 2009 года аналоговое телевидение полностью прекратило свою работу в США. Все аналоговые передатчики телесигнала были в одночасье отключены, и с этого момента Соединённые Штаты полностью перешли на цифровое ТВ.

Переход на новый стандарт телевидения обошёлся правительству США в $2 млрд и сопровождался ажиотажным спросом на новые телевизоры и ТВ-приставки для приёма цифрового сигнала. Бюджетные средства были использованы для доработки инфраструктуры, а для телезрителей были предусмотрены лишь ваучеры в размере $40 для покупки цифровых приёмников.



Миллионы аналоговых телевизоров в США были отправлены на утилизацию после перехода на цифровое вещание

Конгресс США открыл переход на цифровое эфирное вещание в октябре 2005 года, а полностью «похоронить» аналоговое телевидение планировалось зимой в 2009 году. Производителей телевизоров обязали поставлять модели с цифровым приёмником стандарта ATSC, телевещатели и операторы связи повоевали за частоты, которые освободились накануне закрытия аналогового телевидения, а во всех штатах началось масштабное строительство сетей, сравнимых по охвату с теми, что были при старом типе вещания.

Изначально на переход планировалось потратить $1,34, однако в январе 2009 года выяснилось, что этой суммы не достаточно, а принимать цифровое ТВ всё ещё не могут 6,5 млн американцев. Из бюджета выделили дополнительные субсидии, а дату отключения «старого» телевещания, таким образом, отложили до лета.

Отметим, что в России точная дата отказа от аналогового ТВ не озвучена до сих пор. Ознакомиться с прогрессом в этом направлении можно на сайте ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

12 июня 2011 года Lenovo начала серийный выпуск телефона с прозрачным дисплеем. На доработку устройства после изначальных анонсов у компании ушёл год — перед этим прототипом издалека похвасталась модель на модной выставке, но дальше «дразнилок» дело не дошло.

Однако результат оправдал все ожидания — 2,4-дюймовый OLED дисплей производства TDK не просто отображал стандартные для телефонов 320x240 точек, но и был прозрачным на 40% (должно же было на нём хоть что-нибудь просматриваться).

Lenovo S800

В остальном — заурядный телефон без претензии на технологии будущего: WAP, EDGE, 2-мегапиксельная камера, MP3-плеер, Java-игры. Да и «передовиком» китайский телефон назвать нельзя — Sony подсуетились раньше. Зато Lenovo отметилась модным телефоном в важный для себя период развития, а покупатели получили ещё одну оригинальную «трубку» до того, как на сцене в полный рост развернулись смартфоны.