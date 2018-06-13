Google запретит установку расширений Chrome со сторонних сайтов

Компания Google анонсировала ряд изменений, которые коснутся расширений в фирменном браузере Chrome. С 12 июня новые расширения становятся доступны только из онлайн-магазина Chrome Web Store.





С 2011 года разработчики могли использовать так называемую inline-установку, что позволяло устанавливать их расширения прямо с сайта, без захода в официальный магазин Chrome.

Теперь Google постепенно отменяет эту возможность, сначала для новых расширений. А с 12 сентября 2018 года inline-установку отменят и для существующих расширений. Вместо этого, разработчик сможет разместить на своём сайте кнопку, по нажатию на которую пользователи будут автоматически перенаправляться в Chrome Web Store. С начала декабря 2018 года API для такой установки будет удалён из браузера с выходом Chrome 71.