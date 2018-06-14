Тим Кук заставляет сотрудников Apple работать стоя

Глава компании Apple Тим Кук (Tim Cook) раскрыл в недавнем интервью новые подробности о рабочей обстановке в новой штаб-квартире Apple Park.


По словам Тим Кука, все сотрудники компании, 100%, получили специальные столы для работы стоя. Отстаивая опасность длительного сидения, Кук процитировал слова некоего врача, заявившего, что «сидячий образ жизни — это новый рак». Как отметил Кук, если вы стоите некоторое время, а затем садитесь, и так далее, это намного полезнее для вашего образа жизни.

Впрочем, столы можно переключать из «стоячего» положения в обычный «сидячий» с помощью специального пульта. Такие «стоячие» столы только одна из особенностей новой штаб-квартиры Apple, на которую было потрачено более 5 миллиардов долларов.

Источник
BusinessInsider
Теги
Apple фейспалм Тим Кук

Комментарии

Материалы по теме

Apple извинилась за намеренное замедление старых iPhone

29 декабря 2017

Caviar запускает космические iPhone X с метеоритом и лунным камнем

18 октября 2017

Caviar предлагает iPhone 8 с метеоритом, мехом норки и вулканической лавой

6 сентября 2017

Samsung подняла на смех Apple за нарочное замедление iPhone 6

18 мая

На Apple подали в суд за намеренное замедление старых iPhone

22 декабря 2017

Найден новый способ убить iPhone одним сообщением

17 января
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
День, когда Билл Гейтс ушел из Microsoft
Ford создал «умную» куртку для велосипедистов
Instagram запустил «магазин» в Историях

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 110
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 107
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 59
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 58
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 55
4 дешёвых смартфона Xiaomi, которые лучше более дорогих моделей 44