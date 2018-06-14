iOS 12 защитит iPhone от спецслужб и преступников

Компания Apple подтвердила закрытие технической лазейки, которая позволяла органам правопорядка, да и не только им, взламывать iPhone с помощью специальных устройств, подключаемых по USB. Об этом сообщило издание New York Times.


Apple рассказала, о планируемом программном обновлении iPhone, которое будет отключать порт зарядки и передачи данных через час после блокировки смартфона. Данная возможность использовалась для подключения наушников и зарядников. Чтобы получить или передать данные через порт потребуется ввести пароль и разблокировать смартфон.

Функция называется USB Restricted Mode. Она не позволяет подключать USB-аксессуары к iPhone и iPad после часа в залоченном состоянии. Она уже появилась в ОС iOS 12, которая сейчас находится на стадии тестирования, и активирована в настойках по умолчанию.

Такой подход затруднит взлом мобильных устройств Apple со стороны правоохранительных органов или преступников, желающих получить доступ к контенту. Инструменты для взлома iPhone, вроде GrayKey, используют порт Lightning для установки ПО и взлома пароля на смартфоне. С выходом iOS 12 на такой взлом у полиции будет ограниченное время в один час с момента последней разблокировки смартфона. В таких условиях тот же GrayKey становится бесполезным.

Источник
New York Times
Теги
Apple IOS iPhone безопасность шапочка из фольги iOS 12

Комментарии

Материалы по теме

40 фактов об iPhone X, и что мы об этом думаем — больше, чем обзор

21 ноября 2017

Apple анонсировала iOS 11.3 с отключением замедления iPhone

24 января

Apple запретила майнить криптовалюты на своих устройствах

12 июня

Apple объявила дату следующего большого анонса

14 марта

Apple представила iOS 12

4 июня

Дыра в процессоре: всё об ошибке, позволяющей украсть пароли почти с любого компьютера и смартфона

5 января
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
День, когда Билл Гейтс ушел из Microsoft
Ford создал «умную» куртку для велосипедистов
Instagram запустил «магазин» в Историях

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 110
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 107
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 59
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 58
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 55
4 дешёвых смартфона Xiaomi, которые лучше более дорогих моделей 44