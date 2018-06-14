iOS 12 защитит iPhone от спецслужб и преступников

Компания Apple подтвердила закрытие технической лазейки, которая позволяла органам правопорядка, да и не только им, взламывать iPhone с помощью специальных устройств, подключаемых по USB. Об этом сообщило издание New York Times.





Apple рассказала, о планируемом программном обновлении iPhone, которое будет отключать порт зарядки и передачи данных через час после блокировки смартфона. Данная возможность использовалась для подключения наушников и зарядников. Чтобы получить или передать данные через порт потребуется ввести пароль и разблокировать смартфон.

Функция называется USB Restricted Mode. Она не позволяет подключать USB-аксессуары к iPhone и iPad после часа в залоченном состоянии. Она уже появилась в ОС iOS 12, которая сейчас находится на стадии тестирования, и активирована в настойках по умолчанию.

Такой подход затруднит взлом мобильных устройств Apple со стороны правоохранительных органов или преступников, желающих получить доступ к контенту. Инструменты для взлома iPhone, вроде GrayKey, используют порт Lightning для установки ПО и взлома пароля на смартфоне. С выходом iOS 12 на такой взлом у полиции будет ограниченное время в один час с момента последней разблокировки смартфона. В таких условиях тот же GrayKey становится бесполезным.