Цифра дня: Какова вероятность победы сборной России в Чемпионате мира по футболу?

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0,1%

вероятность победы сборной России в Чемпионате мира по футболу.

Группа исследователей из Технического университета Дортмунда, Мюнхенского технического университета и Гентского университета провели интересное исследование в отношении стартовавшего Чемпионата мира по футболу в России.



Исследователи создали симуляцию турнира на базе искусственного интеллекта и прогнали её 100 тысяч раз. Система машинного обучения учитывала множество факторов, такие как рейтинг FIFA, население и ВВП страны, ставки букмекеров, сколько игроков национальной сборной играют в одном клубе, средний возраст игроков, победы в Лиге чемпионов УЕФА, и так далее.





Согласно полученным результатам, Испания является наиболее вероятным победителем чемпионата, за ней идут Германия и Бразилия. Россия занимает почётное 25 место и вероятность выигрыша оценивается в 0,1%, именно столько раз российская сборная победила в чемпионате из 100 тысяч симуляций. Так что шансы есть.