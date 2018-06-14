Ford создал «умную» куртку для велосипедистов

Автопроизводитель Ford анонсировал новую разработку подразделение Smart Mobility — высокотехнологичную куртку, призванную повысить безопасность велосипедистов на городских дорогах.





Смарт-куртка снабжена «поворотниками» и «стоп-сигналами» для лучшей видимости велосипедиста и демонстрации его намерений окружающим. Оранжевые светодиоды расположены на рукавах, чтобы «включить поворотник», достаточно поднять соответствующую руку. Расположенные по нижнему краю куртки красные «стоп-сигналы» мигают при замедлении.





Куртка может подключаться по беспроводной связи к смартфону – это позволяет использовать специальное навигационное приложение, не обращаясь к экрану устройства, которое размещается в прозрачном кармане на предплечье. Ведение по маршруту обеспечивается с помощью вибромоторов в рукавах и голосовых указаний.





Гарнитура с костной проводимостью звука позволяет совершать звонки и получать голосовые навигационные указания, не изолируя велосипедиста от звуков улицы.





Смарт-куртка разработана в сотрудничестве с производителем одежды для велосипедистов Lumo и специалистами в сфере мобильных приложений из компании Tome. Дальнейшая разработка предусматривает внедрение функции приема звонков и сообщений с помощью жестов и голосовых команд. Пока «умная» куртка является прототипом и недоступна для продажи.