Microsoft анонсировала новый дизайн Office

Компания Microsoft анонсировала обновление дизайна для фирменного пакета приложений Office. Стиль оформления графического интерфейса Fluent Design использовался в Windows 10 и теперь появится в офисных приложениях Microsoft, включая Word, Excel, PowerPoint и Outlook.





Изменения коснутся Office.com и Office 365, постоянно обновляемых версий приложений и сервисов. Упрощённая панель инструментов получила новую анимацию. Впрочем, ленту можно расширить ленту до классического трехстрочного вида. В приложениях используются новые пиктограммы и цвета.







Также отмечается расширенные возможности поиска с использованием технологий искусственного интеллекта. Опция «нулевого запроса» показывает пользователю рекомендуемые варианты поиска при наведении курсора на поле поиска.

Новый дизайн станет доступен для пользователей приложений Office.com и Office 365 с июня 2018 года.