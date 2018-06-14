Microsoft анонсировала новый дизайн Office

Компания Microsoft анонсировала обновление дизайна для фирменного пакета приложений Office. Стиль оформления графического интерфейса Fluent Design использовался в Windows 10 и теперь появится в офисных приложениях Microsoft, включая Word, Excel, PowerPoint и Outlook.


Изменения коснутся Office.com и Office 365, постоянно обновляемых версий приложений и сервисов. Упрощённая панель инструментов получила новую анимацию. Впрочем, ленту можно расширить ленту до классического трехстрочного вида. В приложениях используются новые пиктограммы и цвета.



Также отмечается расширенные возможности поиска с использованием технологий искусственного интеллекта. Опция «нулевого запроса» показывает пользователю рекомендуемые варианты поиска при наведении курсора на поле поиска.

Новый дизайн станет доступен для пользователей приложений Office.com и Office 365 с июня 2018 года.

Источник
Microsoft
Теги
Microsoft Microsoft Office офис Office Outlook Excel Word PowerPoint

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