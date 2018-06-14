Роскомнадзор предложил переписать Telegram

Роскомнадзор и ФСБ целый год пытались побудить команду Telegram переделать архитектуру мессенджера так, чтобы его администрация смогла выполнить требования российского законодательства и передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Об этом рассказала представительница Роскомнадзора на заседании Мосгорсуда в четверг, 14 июня.





Она заявила суду: «ФСБ и Роскомнадзор в течение года предпринимали попытки побудить Telegram изменить архитектуру мессенджера. Мы считаем, что структура любого мессенджера может быть изменена для приведения в соответствии с российским законом. Поэтому мы считаем, что Telegram имеет техническую возможность предоставить ключи для дешифрования».

По итогам заседания, Мосгорсуд решил не удовлетворять апелляцию Telegram и оставить без изменения решение Таганского районного суда.

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. В попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов.

Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.

Постепенно Роскомнадзор начал исключать определённые подсети с блокировки, в том числе Google и Amazon. По данным сайта usher2.club, который отслеживает количество актуальных IP-адресов из выгрузки Роскомнадзора, на момент написания новости количество заблокированных IP-адресов снизилось примерно до 3,7 млн.