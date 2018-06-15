День, когда Билл Гейтс ушел из Microsoft

15 июня 1919 года британские пилоты совершили первый в истории беспосадочный трансатлантический полёт.

Еще за шесть лет до того, в 1913 году лондонский таблоид The Daily Mail объявил награду в 10 тысяч фунтов стерлингов тому, кто долетит из любой точки США, Канады или Ньюфаундленда в любую точку Великобритании или Ирландии за 72 часа. Впрочем, состязание авиаторов пришлось отложить из-за Первой мировой войны.

14 июня 1919 года опытные британские лётчики Алкок и Браун вылетели из Сент-Джонса (Ньюфаундленд) на переделанном бомбардировщике Vickers Vimy. В пути они столкнулись со множеством трудностей: из-за поломки электрогенератора пилоты остались без радиосвязи и подогрева костюмов, затем они попали в грозу, а из-за снега, забивавшего карбюратор двигателя, Брауну даже пришлось несколько раз добираться к нему по крылу и запускать его вручную. Посадка тоже не вышла благополучной: долетев до Ирландии и увидев зелёное поле, пилоты направились к нему. Местные же жители пытались знаками показать, что это поле на самом деле является болотом и непригодно для посадки, но лётчики посчитали, что их просто приветствуют. Сразу после касания, шасси увязло в грунте, и самолёт опрокинулся. Впрочем, пилоты не пострадали. Весь полёт занял у них почти 16 с половиной часов, за которые они прошли более трёх тысяч километров.



Самолёт Vickers Vimy после «вязкой» посадки в Ирландии

В наше время десятки самолётов совершают трансатлантические перелёты каждый день. А недавно авиакомпания-дискаунтер Ryanair даже пообещала, что стоимость такого билета вскоре составит всего 10 фунтов стерлинов.

15 июня 2006 года Билл Гейтс объявил о своём уходе из Microsoft. В этот день основатель компании сообщил, что в течение двух лет планирует оставить постоянную работу в ней, чтобы сосредоточиться на благотворительности.



Билл Гейтс

Хотя последним продуктом, в разработке которого Гейтс принимал непосредственное участие, был выпущенный в 1983 году портативный компьютер TRS–80 Model 100, в 2000-х он не только оставался лицом компании, но также определял её стратегию и в целом руководил многими процессами.

Свои намерения Гейтс подтвердил во время выставки CES в январе 2008 года, а в июле окунулся-таки с головой в филантропию.

15 июня 2005 года Microsoft выпустила «обрезанную» Windows XP Edition N, которая даже не могла воспроизводить аудиодиски. Эта версия — плод долгого противостояния между Microsoft и Европейской комиссией, которая обвиняла софтверного гиганта в недобросовестной конкуренции. По мнению антимонопольных органов, поставка Windows Media Player вместе с операционной системой лишала создателей других плееров всех шансов на долю рынка.

После назначения штрафа в полмиллиарда долларов и безуспешных апелляций, Microsoft подняла белый флаг. Новая Windows XP Edition N поставлялась без WMP и предлагала пользователю установить плеер на его выбор. Любопытно, что сама компания хотела назвать эту версию Reduced Media Edition (сравнительно корректно переводится как «Версия с урезанными мультимедийными возможностями»), но Европейская комиссия закономерно воспротивилась такой откровенности. В одобренном же названии N значит «not with Media Player» («без Media Player»).

Поскольку N Edition стоила ровно столько же, сколько и «полноценная версия», она почти никого не заинтересовала: производители компьютеров закупили около полутора тысяч лицензий. Таким образом, Microsoft практически ничего не потеряла, а антимонопольные органы успешно изобразили бурную деятельность.