LG провела футбольный День донора

Компания LG Electronics совместно с издательским домом «Аргументы и Факты» провела совместный День донора при участии известных футбольных тренеров. Он прошёл накануне праздника футбола и всемирного дня донора.





День донора прошел в Москве, в центральном офисе «Аргументов и Фактов». По окончании мероприятия знаменитые тренеры подписали символы донорских марафонов, большое красное сердце и мяч.





Социальную акцию поддержали Михаил Дегтярев, председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы, российские тренеры Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и Сергей Овчинников, а также известные российские деятели из мира культуры – Егор Кончаловский, Алена Хмельницкая, Екатерина Одинцова, Лариса Вербицкая, Евгений Папунаишвили, Алиса Толкачева, Глафира Тарханова и Анастасия Макеева.

Для LG и «Аргументов и Фактов» это уже второй совместный День донора. Впервые акция прошла в 2012 году и была приурочена ко Дню всех влюбленных. Для самой LG это 91-й по счету День донора в истории масштабного проекта.