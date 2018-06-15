LG провела футбольный День донора

Компания LG Electronics совместно с издательским домом «Аргументы и Факты» провела совместный День донора при участии известных футбольных тренеров. Он прошёл накануне праздника футбола и всемирного дня донора.


День донора прошел в Москве, в центральном офисе «Аргументов и Фактов». По окончании мероприятия знаменитые тренеры подписали символы донорских марафонов, большое красное сердце и мяч.


Социальную акцию поддержали Михаил Дегтярев, председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы, российские тренеры Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и Сергей Овчинников, а также известные российские деятели из мира культуры – Егор Кончаловский, Алена Хмельницкая, Екатерина Одинцова, Лариса Вербицкая, Евгений Папунаишвили, Алиса Толкачева, Глафира Тарханова и Анастасия Макеева.

Для LG и «Аргументов и Фактов» это уже второй совместный День донора. Впервые акция прошла в 2012 году и была приурочена ко Дню всех влюбленных. Для самой LG это 91-й по счету День донора в истории масштабного проекта.

Источник
LG
Теги
Россия LG здоровье футбол

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