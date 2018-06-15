Microsoft бросила пользователей Windows 7 и 8 на своих форумах

Компания Microsoft вскоре прекратит предоставлять техническую поддержку на форумах Microsoft Community (Сообщество Microsoft) для пользователей операционных систем Windows 7 и 8, а также по некоторым другим вопросам. Об этом сообщается в официальной заметке компании на форуме.


С июля 2018 года сотрудники Microsoft перестанут отвечать на вопросы и заниматься подобной деятельностью. Технической поддержки на форумах лишатся такие продукты: Windows 7, 8.1 и 8.1 RT, Microsoft Security Essentials, Internet Explorer 10, Office 2010 и 2013, планшеты Surface Pro, Surface Pro 2, Surface RT и Surface 2, Microsoft Band, мобильные устройства Microsoft и плеер Zune.

При этом Microsoft пообещала продолжить модерировать форумы, чтобы сохранить на них безопасную и позитивную обстановку для пользователей. Также Microsoft посоветовала участникам сообществ продолжить использовать форумы и отвечать на вопросы друг друга.

Источник
Microsoft
Теги
Microsoft WINDOWS фейспалм WINDOWS 8 WINDOWS 7

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