Одноклассники открыли архив аудиокниг с Пушкиным и Булгаковым

Команда социальной сети Одноклассники запустила архив с аудиокнигами, доступный в отдельном разделе на музыкальной витрине соцсети. На первом этапе в библиотеку вошли более 100 известных произведений.





В библиотеке пользователям Одноклассников доступны более сотни аудиокниг, среди которых русский народный фольклор и сказки А.С. Пушкина, сказки Ганса Христиана Андерсена, роман «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Гарри Поттер», рассказы Рэя Брэдбери, и так далее. Разработчики пообещали, что дальнейшем архив будет пополняться.

Аудиокниги можно слушать на любом устройстве, включая мобильные приложения Одноклассников на iOS и Android. Пользователи также могут создавать собственные сборники из любимых произведений и делиться ими.