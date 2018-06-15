На Роскомнадзор впервые подали в суд за блокировку прокси-сервиса для Telegram

На Роскомнадзор подан первый в России иск от владельца прокси-сервиса в связи с блокировкой IP-адресов. Об этом сообщило издание «Ведомости».


Владислав Здольников, владелец прокси-сервиса TgVPN, подал иск в Арбитражный суд Москвы 13 июня. Он потребовал признать незаконной блокировку принадлежащих TgVPN доменных имён и сетевых адресов, исключить их из реестра запрещенных ресурсов и разрешить доступ к ним.

Здольников запустил бесплатный сервис для Telegram ещё год назад, но тогда Дуров сумел избежать блокировки Telegram и сервис оказался невостребованным. Однако с 16 апреля Telegram начали блокировать. Как рассказал Здольников журналистам, в тот же день в компании получили получили уведомление о блокировке как серверов с VPN, так и серверов прокси.

В качестве причины блокировки Роскомнадзор указал обнвруженную информация о призывах к осуществлению экстремистской деятельности и материалы, пропагандирующие и оправдывающие деятельность запрещенных в России организаций «Исламское государство Ирака и Леванта», «Джебхат ан-Нусра», «Джабхат Фатху Шам», «Ахрар» Аш-Шам» и других незаконных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.

Тем не менее, в иске Здольников утверждает, что на всех адресах TgVPN, внесенных в реестр, за исключением официального сайта-визитки tgvpn.com, вообще отсутствовала какая-либо информация, поскольку они выполняют исключительно технические задачи и пользователям выдаётся пустая страница при попытке зайти через браузер.

Источник
Ведомости
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роскомнадзор Telegram блокировка прокси

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