Xiaomi предлагает «умный» мяч Insait Joy дешевле 50 долларов

К открытию Чемпионата мира по футболу в России китайская компания Xiaomi представила общественности свой новый проект — «умный» мяч под названием Insait Joy Smart Football.





На него запущена краудфандинговая кампания по сбору средств. Такой смарт-мячик обойдётся желающим в 299 юаней, что составляет около 47 долларов США. Поставки должны начаться 10 июля.





Мяч доступен в двух размерах, включая стандартный размер 5 и размер 4 для детей и подростков. Меньшая версия имеет 635-660 мм в обхвате и весит 350-390 граммов. Большая версия — 680-700 мм и весит 420-450 граммов. Мяч не сшит, в нём используется технология термического скрепления, что обеспечивает большую герметичноть.







Для обеспечения «умных» функций мячик получил модуль вычисления траектории в режиме реального времени с чипом микрокомпьютера и сенсорами. Для мяча предусмотрено специальное приложение, облачное хранение и передача достижений на социальные платформы, также возможна запись небольших видео в процессе использования. В приложении предусмотрено три уровня сложности и 14 продвинутых программ упражнений, возможность анализа и отслеживания достижений и так далее. Мячик поддерживает беспроводную зарядку. Одной подзарядки хватит на 7 часов использования.



