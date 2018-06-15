В Яндекс.Такси появился переводчик для водителей

Команда разработчиков Яндекс.Такси сообщила о запуске новой возможности для своего сервиса. В приложении Яндекс.Такси появился автоматический переводчик.





Переводчик встроен в чат, с помощью которого общаются водитель и пользователь. С помощью переводчика водители смогут понять своих пассажиров, даже если те говорят на незнакомом языке. Эта функция поможет общаться с иностранными туристами и болельщиками, приехавшими на Чемпионат мира по футболу.

Новый чат работает на базе технологий Яндекс.Переводчика и сам определяет, когда нужен перевод сообщений. Он проверяет, какие языки выбраны в настройках устройств у пользователя и водителя и включает функцию перевода, если они не совпадают. Благодаря технологии распознавания речи водителю не требуется набирать сообщение вручную, достаточно надиктовать его.

Чат с функцией переводчика в ближайшие несколько дней появится в приложениях Яндекс.Такси и Таксометр во всех городах и странах, где работает сервис. Он понимает тексты на русском, английском, французском и ещё 92 языках.