В Яндекс.Такси появился переводчик для водителей

Команда разработчиков Яндекс.Такси сообщила о запуске новой возможности для своего сервиса. В приложении Яндекс.Такси появился автоматический переводчик.


Переводчик встроен в чат, с помощью которого общаются водитель и пользователь. С помощью переводчика водители смогут понять своих пассажиров, даже если те говорят на незнакомом языке. Эта функция поможет общаться с иностранными туристами и болельщиками, приехавшими на Чемпионат мира по футболу.

Новый чат работает на базе технологий Яндекс.Переводчика и сам определяет, когда нужен перевод сообщений. Он проверяет, какие языки выбраны в настройках устройств у пользователя и водителя и включает функцию перевода, если они не совпадают. Благодаря технологии распознавания речи водителю не требуется набирать сообщение вручную, достаточно надиктовать его.

Чат с функцией переводчика в ближайшие несколько дней появится в приложениях Яндекс.Такси и Таксометр во всех городах и странах, где работает сервис. Он понимает тексты на русском, английском, французском и ещё 92 языках.

Источник
Яндекс.Такси
Теги
Яндекс такси перевод переводчик Яндекс.Такси

Комментарии

Материалы по теме

Panasonic выпускает мегафон-полиглот для перевода в реальном времени

18 ноября 2016

Беспилотник Яндекс.Такси проехался по зимней Москве

16 февраля

В Яндекс.Такси появилась виртуальная реальность

11 ноября 2015

Каршеринг Яндекс.Драйв заработал в Москве

21 февраля

Мобильное такси. Выбираем электронный такси-сервис для новогодних каникул в Москве

31 декабря 2013

Мобильное такси. Полное сравнение сервисов вызова такси (январь 2015)

6 января 2015
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Xiaomi предлагает «умный» мяч Insait Joy дешевле 50 долларов
Одноклассники открыли архив аудиокниг с Пушкиным и Булгаковым
Microsoft бросила пользователей Windows 7 и 8 на своих форумах

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 110
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 107
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 59
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 58
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 55
4 дешёвых смартфона Xiaomi, которые лучше более дорогих моделей 44