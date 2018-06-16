День, когда женщина полетела в космос

16 июня 1963 года стартовал космический корабль Восток-6 с Валентиной Терешковой, первой женщиной-космонавтом. Специально для этого полёта учёные разработали особую конструкцию скафандра, приспособленную для женского организма, а также видоизменили некоторые элементы космического корабля под возможности женщины. Во время полёта обнаружилась ошибка, из-за которой корабль не смог бы приземлиться, так как орбита была направлена не к Земле, а в обратную сторону. С помощью Юрия Гагарина и Сергея Королёва прогргаммисты с Земли смогли перенастроить корабль и Валентина Терешкова успешно завершила полёт. Восток-6 стал последний пилотируемым кораблём в программе Восток, которая началась 12 апреля 1961 года с корабля Восток-1 и полёта Юрия Гагарина в космос. Интересно, что ровно через 49 лет после полёта Терешковой, 16 июня 2012 года в космос на корабле Шэньчжоу-8 полетела первая женщина-космонавт из Китая.



Почтовая марка В.В.Терешкова

А ещё в этот день...

16 июня 1874 открыта Кавендишская физическая лаборатория при Кембриджском университете. Она стала одним из мировых центров экспериментальной физики, химии, биологии и других наук. Ей руководили Джеймс Максвелл, Эрнест Резерфорд, Лорд Релей и другие известные учёные. Именно здесь сумели искусственно расщепить атомное ядро, открыли нейтрон, построили модель структуры ДНК, сделали камеру Вильсона, масс-спектрометр и линейный ускоритель. Девизом лаборатории во все времена служит фраза Джеймса Максвелла: «Я никогда не отговариваю человека от попытки провести тот или иной эксперимент; если он не найдет того, что ищет, он, может быть, откроет нечто иное». Лаборатория работает и по сей день, а к 2012 году из числа сотрудников-исследователей уже 29 человек получили Нобелевские премии.



Кавендишская лаборатория сейчас

16 июня 1911 года основана компания IBM. Изначально корпорация называлась CTR (Computing Tabulating Recording). В неё вошли Computing Scale Company of America, Tabulating Machine Company и International Time Recording Company. Объединённая компания выпускала на рынок широкий ассортимент оборудования: перфорационные машины, весы, сырорезки и даже приборы учёта рабочего времени. В 1914 году на пост генерального директора пригласили Томаса Уотсона и после этого фирма сконцентрировалась на создании больших табуляционных машин. Название IBM появилось лишь в 1924 году, когда компания вышла на канадский рынок и существенно расширила ассортимент продукции, с этого времени она называется International Business Machines. За время своего существования корпорация значительно повлияла на развитие отрасли информационных технологий, а для многих компаний конкуренция с IBM стала толчком в развитии.



Здание IBM в Кремниевой долине, 1943 год