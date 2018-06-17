17 июня в истории: первый полет Ту–104, экспериментальная версия MS-DOS 4.0 и зарождение флешмобов

17 июня 1955 года состоялся первый полет советского реактивного самолета Ту–104. Этот самолет проектировался на основе бомбардировщика ТУ–16, а использование в гражданской авиации подразумевало некоторые изменения конструкции. Так, для большей вместительности был увеличен диаметр фюзеляжа, а крыло было перемещено вниз. Само крыло осталось без изменений, также как и хвостовое оперенье, и шасси.



Ту–104 в стокгольмском аэропорту Арланда

Серийное производство этого самолета началось сразу после успешных испытательных полетов. И первый серийный Ту–104 поднялся в воздух 5 ноября 1956 года. По прошествии 10 месяцев самолет совершил свой первый регулярный рейс по маршруту Москва — Омск — Иркутск. Однако история Ту–104 оказалась недолгой – лайнер производился лишь до 1960 года. Всего на трех заводах (в Харькове, Омске и Казани) был выпущен 201 экземпляр.

17 июня 1988 года Microsoft выпустила MS-DOS 4.0, которая стала первой операционной системой, содержавшей графический пользовательский интерфейс с управлением мышью.



MS-DOS 4.0 с интерфейсом Shell

Однако это была экспериментальная версия, которая не пошла в массовую продажу. Ее главным новшеством была вытесняющая многозадачность в реальном времени, предназначенная для процессоров 8086. Но в коммерческой версии MS-DOS 4.0, которая вышла в июле того же года, эта функция была упразднена.

17 июня 2003 года на Манхэттене в Нью-Йорке произошел первый флешмоб. Около 100 человек, организованных в группу с помощью записей в блогах и SMS-сообщений, зашли в отдел мебели магазина Macy’s и окружили ковер с надписью LOVE за 10.000$. Каждый из участников в разговоре с продавцами и консультантами представлялся членом сообщества свободной любви и выражал желание купить ковер. Впрочем, он так и не был продан, а через 10 минут участники разошлись, оставив сотрудников магазина в недоумении.



Флешмоб с танцем, устроенный авиакомпанией Cathay Pacific

Информация об успешном флешмобе быстро разлетелась по миру и в течение года такие события стали происходить почти во всех странах. Вторым задокументированным флешмобом стало мероприятие в Риме, прошедшее 24 июля, в котором 300 участников заходили в книжный магазин и спрашивали несуществующие книги, после чего молча аплодировали и уходили. Ну а сейчас флешмобы устраивают даже серьезные компании со строгими правилами, используя ролики и фотографии их качестве вирусного контента.